ФСБ составит список военных сведений, которые запретят передавать иностранным государствам

Целый ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе Фото: пресс-служба Роскосмоса

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подготовила список военных и военно-производственных сведений, которые не от носятся к государственной тайне, но могут навредить интересам нашей страны, если станут известны зарубежным спецслужбам. Такие данные запретят передавать иностранным государствам.

«Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», - говорится в проекте приказа директора ФСБ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Полный перечень запрещенных для передачи сведений включает в себя 61 пункт. В частности, в него внесены данные о целевых программах «Роскосмоса», их финансировании и сроках выполнения, сведения о финансовом состоянии космической госкорпорации, а также сведения о техническом состоянии космодромов и космических ракет, о разработке и внедрении космических технологий, развитии ядерной энергетики.