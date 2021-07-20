21 июля православные отметят День Казанской иконы Божией Матери Фото: REUTERS

В эту среду, 23 июля, православные верующие отметят День Казанской иконы Божией Матери – одного из наиболее известных в России образов Богородицы, которой благословляют на семейную жизнь молодых.

День Казанской иконы Божией Матери празднуется дважды в год: в середине лета (21 июля по гражданскому календарю) верующие отмечают явление чудотворного образа, а 4 ноября церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание поляков с русской земли.

История Казанской иконы Пресвятой Богородицы начинается в 16 веке, 21 июля 1579 года впервые произошло ее явление. Незадолго до чуда в Казани бушевал сильный пожар, огонь полностью уничтожил некоторые районы города. После бедствия во сне девятилетней дочери купца Матроне явилась Богородица и сообщила девочке о своей иконе, которая была зарыта под развалинами одного из сгоревших домов.

На месте явления иконы в скором времени местные жители воздвигли женский монастырь, первыми его насельницами стали Матрона и её мать.

Ноябрьский День Казанской иконы Божией Матери совпадает с Днем народного единства в России. Оба эти праздника связаны с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году. В тот год 4 ноября народное ополчение освободило от захватчиков Китай-город и торжественно вступило в Кремль. Казанская к тому времени успела стать духовным символом ополчения.