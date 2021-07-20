Хабаровский край получил два новых самолета для внутренних авиалиний

Новые самолеты можно эксплуатировать на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Фото: Правительство Хабаровского края

Авиапарк компании «Хабаровские авиалинии» пополнился двумя новыми самолетами L-410. Машины уже отправились в свои первые рейсы – в села Богородское и Аян. На бортах изображена ливрея компании с профилем первопроходца Ерофея Хабарова, выполненным в цветах регионального флага.

– Два эти борта приобретены в лизинг при финансовой поддержке краевого бюджета, по инициативе и при непосредственном участии Правительства Хабаровского края. Новая команда управленцев «Хабавиа» наводит порядок в компании. Есть четкая стратегия развития. Основная задача «Хабаровских авиалиний» – это транспортная доступность для наших людей. Край огромный. Поэтому, конечно, в первую очередь новые самолеты будут выполнять рейсы на север – в Богородское, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан. Их покупка позволит нам в обозримой перспективе увеличить количество рейсов и их ритмичность. И, конечно, мы сохраняем программу льготных перевозок на север, финансируемую из краевого бюджета, - отметил Михаил Дегтярев.

L-410 UVP E-20 собирают на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге по проекту чешской компании LET Aircraft Industries. Это многоцелевые двухмоторные воздушные суда 4 класса вместимостью 15–19 пассажиров, способные совершать перелеты на расстояние до 1,5 тыс. километров.