Замминистра экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий

Заместителя министра экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заместитель главы министерства экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, — гласит сообщение ведомства.

По информации следствия, подозреваемый, узнав о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия, чтобы предупрежденный смог снизить объем выбросов.

Ранее в Челябинске на допрос увезли первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. По данным источника КП-Челябинск, Белавкина взяли по подозрению во взяточничестве. Речь идет о крупных суммах. Решается вопрос о задержании о аресте.