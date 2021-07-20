Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 13:07

Замминистра экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий

По информации следствия, подозреваемый, узнав о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заместителя министра экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий

Заместителя министра экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заместитель главы министерства экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, — гласит сообщение ведомства.

По информации следствия, подозреваемый, узнав о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия, чтобы предупрежденный смог снизить объем выбросов.

Ранее в Челябинске на допрос увезли первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. По данным источника КП-Челябинск, Белавкина взяли по подозрению во взяточничестве. Речь идет о крупных суммах. Решается вопрос о задержании о аресте.