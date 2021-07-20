МИД РФ сообщил о готовности талибов* к компромиссу в Афганистане

В МИД РФ сообщили о готовности талибов* к компромиссу в Афганистане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальный представитель российского лидера по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о готовности "Талибана"* к компромиссу в Афганистане.

- За двадцать с лишним лет основная часть руководства она, конечно, наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика, и внутренние. Я это вижу не только по словам, но и по намерениям, которые выражаются в разных формах, что они готовы к политическому компромиссу, — сообщил Кабулов.

При этом талибы* считают, что этот компромисс "должен быть достойно преподнесен им", отметил дипломат.

Ранее Кабулов сообщил, что Москва выражает недоумение в связи с тем, что после вывода контингентов США и НАТО из Афганистана безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие военнослужащие, а не афганские военные. Он добавил, что Анкара согласовала этот вопрос с Вашингтоном, а не с кабульской администрацией.

*Запрещенная в России террористическая организация