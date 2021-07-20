Мишустин похвалил российский авиапром за разработки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявил, что российские компании авиаотрасли смогли успешно справляются со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Он также похвалил за хороший темп создания и усовершенствования своих разработок. Об этом говорится в тексте телеграммы на сайте кабмина.

- Covid-19 стал серьезным испытанием для экономики и авиапромышленности. Но даже несмотря на это, российские производители при поддержке государства смогли обратить кризис в новые возможности. Компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темп разработок, проводят испытания, готовят к выводу на рынок гражданские самолёты и вертолёты нового поколения, - заявил Мишустин.

Как писал сайт kp.ru, 20 июля в Москве открывается XV Международный авиасалон МАКС-2021, который будет проходить в Жуковском до 25 июля текущего года. Посетители аэродрома смогут увидеть тематические экспозиции, а также новейшие образцы российского вооружения.