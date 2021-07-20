Доктор Мясников о новых мутациях коронавируса: Тут надежда только на вакцинацию Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный российский врач, телеведущий, доктор Александр Мясников заявил, что борьбе с коронавирусом не заканчивается, а только начинается.

По его мнению, это обусловлено тем, что вирус часто мутирует, его поведение становится все более непредсказуемым. В частности, специалист рассказывает, что даже иммунитет после перенесенного заболевания в некоторых случаях не защитить от новых штаммов covid-19.

- Новые мутации появляются и будут появляться <...> И тут надежда только на вакцинацию, пусть её эффективность при "Бета" штамме и ниже, но тем не менее всё же достаточно высока. Положение осложняется тем, что сопротивление вакцинации иррационально высоко, - написал Мясников в своем посте в Инстаграм.

Также доктор напомнил россиянам о необходимости соблюдения элементарных способов защиты для снижения рисков инфицирования. В том числе, при ухудшении состояния здоровья важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью.