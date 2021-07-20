Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган для борьбы с отмыванием денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Еврокомиссии (ЕК) выступили 20 июля с предложением сформировать специальный орган для борьбы с отмыванием денег в Европейском союзе. Об этом говорится в заявлении ЕК.

- Европейская комиссия представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках данного пакета предлагается создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств, говорится в заявлении на сайте комиссии.

Среди прочих мер ЕК предлагает запретить наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро, а также запретить анонимные криптокошельки с возможностью полного отслеживания криптовалют. Представители организации выступают за создание в ЕС системы, которая могла бы позволить властям одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и их владельцах в другом государстве.