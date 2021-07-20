Власти Перу подписали соглашение о поставке "Спутника V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения латиноамериканской страны.

- Минздрав информирует граждан - правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что первые партии российской вакцины против коронавирусной инфекции могут быть доставлены в Бразилию. Власти договорились, что поставки начнутся летом 2021 года.

Согласно последним данным, российская вакцина получила одобрение уже в более 65 странах мира, "Спутник V" занимает второе место по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Вакцина хорошо себя зарекомендовала, показав свою безопасность и эффективность в борьбе с covid-19. "Спутник V" стал первой в мире вакциной от covid-19.