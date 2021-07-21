Посол России в Вашингтоне: США и РФ нуждаются в хороших отношениях друг с другом

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что наша страна и Соединенные Штаты нуждаются в хороших отношениях друг с другом, это отвечает интересам народов обоих государств.

«Иметь хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией в интересах и народа Соединенных Штатов, и также народа России», - сказал российский дипломат в интервью телеканалу RT America.

По его словам, США и РФ «обречены на сотрудничество», а на споры и ссоры у двух стран просто «нет времени».

«Мы главные ядерные державы, мы постоянные члены Совбеза ООН, мы несем особую ответственность за поддержание мира. Поэтому у нас нет времени на ссоры, нам многое надо сделать, нам нужно решить множество проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся», - пояснил Анатолий Антонов свою точку зрения.

В качестве примера сфер для сотрудничества двух стран посол России в США назвал борьбу с международным терроризмом и изменением климата.

«Мы можем победить вместе, когда мы вместе, мы можем решить любой вопрос, любую проблему, с которой мы сегодня сталкиваемся», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом же интервью Анатолий Антонов признался, что его иногда «шокирует такое количество фейковых новостей, лживой информации о российской внешней политике», какое озвучивают в американских СМИ.