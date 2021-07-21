Пять стран заинтересованы в закупке российских истребителей Су-34

Порядка пяти стран мира заинтересованы в закупке российских истребителей Су-34 Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что порядка пяти стран заинтересованы в закупке российских фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

- Су-34 заинтересовались порядка пяти стран, но контрактных переговоров пока нет. Очень красивая и удачная машина - это во всех отношениях один из "хитов" у нас в линейке Су, — сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС) сообщили, что Россия получила новые заявки на поставку истребителя Су-35. Дмитрий Шугаев напомнил, что авиационная техника России успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС РФ в Сирии. Шугаев также сообщил, что заявок на поставку истребителя от Китая не поступала, но Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином в этой сфере.