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В мире21 июля 2021 10:57

Вьетнам произвел тестовую партию вакцины "Спутник V"

Партию направили Центру имени Гамалеи для контроля качества
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Во Вьетнаме произвели тестовую партию вакцины "Спутник V"

Во Вьетнаме произвели тестовую партию вакцины "Спутник V"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Вьетнаме началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

- Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении.

Тестовую партию направили разработчикам препарата, Центру имени Гамалеи, для контроля качества.

Напомним, "Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме 23 марта 2021 года. Регистрация прошла про ускоренной процедуре. Тогда в РФПИ отмечали, что одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений.