Россияне чаще всего сомневаются в качестве обуви, одежды и табака

Россияне чаще всего сомневаются в качестве обуви Фото: REUTERS

При покупке товаров, подлежащих обязательной маркировке, россияне чаще всего сомневаются в качестве обуви и одежды. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков приложения «Честный ЗНАК».

Сообщается, что мобильное приложение для проверки качества товаров в России установили уже 3,7 миллиона человек. При этом пользователи проверили в системе более 50 миллионов товаров.

Согласно данным аналитиков, чаще всего в приложении россияне проверяют качество обуви (22,8 млн), одежды (4,6 млн) и табака (3,4 млн). Также популярностью у пользователей пользуется раздел, где можно сравнить фото товара от продавца с фотографиями покупателей, пишет «Российская газета».

«На данный момент через приложение подано свыше 50 тысяч жалоб. Также последние несколько недель мы фиксируем прирост свыше 1 млн сканирований. Это говорит о том, что приложение удобно для потребителей и позволяет сделать выбор в магазине, убедившись в легальности товара», - прокомментировал результаты исследования заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Напомним, ранее исследование ЦРПТ и маркетингового агентства «Русопрос» показало, что 53,7% россиян сомневаются в качестве приобретаемых товаров. При этом доля скептиков среди мужчин существенно выше, чем среди женщин, передают «Известия».