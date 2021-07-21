Фетисов о сборной по футболу: В России качество игроков не соответствует нашим желаниям

Легенда хоккея, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал последние события в российском футболе. Эксперт отметил, что увольнение Станислава Черчесова с поста тренера российской сборной – нормальная практика. Кадровые перестановки в спорте – естественная часть работы.

«Система, прежде всего, должна быть в организации футбола. Я поработал в самой успешной в своё время спортивной организации. Они очень хорошо играли, но их тренеры всё равно были уволены. Это философия профессионального спорта: тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Нельзя поменять команду — проще поменять тренера», - цитирует Фетисова Life.ru.

При этом экс-хоккеист добавил, что смена тренера не поможет решить проблему. Все дело в том, что «качество игроков» не соответствует завышенным ожиданиям болельщиков, и что россияне зря надеются, что рано или поздно сборная «всех обыграет».

«Проблема в том, что в России качество игроков, наверное, просто не соответствует нашим желаниям. У нас же все время завышенные ожидания о том, что наши футболисты обязательно всех вокруг обыграют. На чём эти ожидания основаны — непонятно», – добавил спортсмен.

Напомним, на Евро-2020 российская сборная по футболу проиграла два матча из трех и не смогла пройти в плей-офф. Во время заключительного матча группового этапа команда проиграла Дании со счетом 1:4, пишет ФАН.

После неудачного выступления спортсменов на чемпионате главный тренер сборной Станислав Черчесов был уволен. После расторжения контракта он поблагодарил футболистов за совместную работу и пожелал удачи новому тренерскому штабу, передает телеканал «360».