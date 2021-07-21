В России 21 июля 2021 выявлено 23 704 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 21 июля, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 3 254. Второе место по количеству заразившихся остается у Московской области с показателем 2161. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1939 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зафиксированы во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 10,4 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 783 летальных исхода, а полностью выздоровели 22 584 человека.

Таким образом, по состоянию на среду, 21 июля, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 030 240 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 150 705 заболевших, а полностью выздоровели 5 404 797 пациента.