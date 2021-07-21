Тишковец предупредил жителей Юга России о сильных дождях с грозами и наводнениях

Синоптик предупредил жителей Юга России о сильных дождях с грозами и наводнениях Фото: Александр КАТЕРУША

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил вероятность стихийных бедствий и подтоплений в Центральной России.

Синоптик уверен, что центральный регионам страны не грозят стихийные бедствия, в отличие от южных. Там возможны сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям территорий.

- Наводнения перекинутся на южную часть страны. Крым, междуречье Волги и Дона, - говорит синоптик в беседе с NEWS.ru.

Сейчас в указанных регионах стоит сильная жара, но уже к вечеру 21 июля она сменится грозовыми дождями.

- Такая погода сохранится в ближайшие двое суток, - отметил эксперт. - Погода начнет меняться с западной части юга страны и будет двигаться на восток.

Он не исключил угрозы подтоплений на юге, но наводнения вряд ли будут носить масштабный характер.

А вот в столицу снова вернется жаркая погода. В последнюю декаду июля столбики термометров редко будут опускаться ниже +25 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В некоторых района воздух прогреется до +30 тепла, сообщает телеканал "360".