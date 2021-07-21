Россия готова поставить вакцины от коронавируса для животных в ЕС

Россия готова поставить вакцины от COVID-19 для животных в Евросоюз Фото: Артем КИЛЬКИН

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что Россия готова поставить в Евросоюз до пяти тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции.

- На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка 5 тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины, — цитирует Милано РИА Новости.

Также ведомство выразило готовность способствовать продвижению препарата на европейском рынке.

Напомним, 31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных. Также Россельхознадзор раскрыл цену за полный комплект препарата — 588 рублей. Ее специально сделали минимальной для доступности вакцины. Позже сообщалось, что вакцина сможет защитить от мутаций, возникающий при передаче вируса между видами. Тогда же говорилось о появлении возможности перейти на крупномасштабное производство.