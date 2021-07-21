Путин - о пожарах в России: проблема остро стоит в повестке дня

Президент Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области.

"Мы с вами совсем недавно говорили о национальных целях развития, говорили о фундаментальных вещах. Но сегодня собрались для того, чтобы обсудить вещи текущего характера, но от этого не менее важного ... Мы практически, конечно, каждый день обсуждаем, но на мой взгляд, нужно сделать это сегодня в таком широком составе, всем вместе, чтобы принять необходимые решения согласованно и, безусловно, их реализовать", - сказал Путин.

Президент отметил, что с аномальной погодой в этом году столкнулись многие регионы России. Путин отметил, что от ЧС страдают сильно люди.

"Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли возможно было избежать этой беды вообще", - отметил Путин.

Президент отметил, что удалось быстро отреагировать на начало пожаров и большую их часть ликвидировать, но в некоторых местах ситуация остается напряженной из-за трудной доступности.

Напомним, что в настоящее время продолжаются пожары в Якутии, Карелии, в Челябинской области. В регионах объявлена чрезвычайная ситуация.