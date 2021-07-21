Разработчик правил для дорожных камер рассказал о системе розыска «Паутина». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт в области фото-видеофиксации Григорий Шухман в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о системе розыска "Паутина", которая разработана для российских дорог. Он отметил, что камеры системы будут фиксировать не только нарушения, но и проезды абсолютно всех транспортных средств в зоне действия.

- Это позволит создать базу данных передвижения транспортных средств. И в случае угона машины отследить весь ее путь, если у нее не будут заменены номера. Либо в случае двойников это позволит определить, что одна и та же машина в один день ехала в одном регионе и в другом. Соответственно, она не может, если не проезжала промежуточные камеры, оказаться и там, и там. Значит, это речь идет о двойнике, - отметил эксперт.

Он рассказал, что базовая функция камер – определение государственных номеров и их распознавание.

- Любой проезд машины означает, что камера ее увидит, определит номер, распознает и занесет в базу. А далее остается только проанализировать по необходимости, согласно задачи, и сделать вывод, - сказал Шухман журналистам.

Он также отметил, что система поможет фиксировать на дорогах номера-двойники машин, которые ранее были угнаны. Он отметил, что система поможет сократить проблемы угона в стране.