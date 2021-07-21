Глава WADA заявил об улучшении ситуации с допингом в России Фото: REUTERS

Ситуация с допингом в России изменилась в лучшую стороны. Об этом в среду, 21 июля, сообщил президент Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька.

- Считаю, что ситуация с допингом в самой России улучшилась. Конечно, в стране по-прежнему есть нарушители антидопинговых правил, как и в любом другом государстве. Однако в настоящее время мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, которая была организована с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта, - заявил он в интервью изданию Rzeczpospolita.

Как писал сайт kp.ru, в июне текущего года российское антидопинговое агентство РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого лишилось зимой минувшего 2020 года из-за решения Спортивного арбитражного суда.