Дуров заявил, что знал о потенциальной слежке за его телефоном с 2018 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что еще с 2018 года знал о потенциальной слежке за своим телефоном при помощи специальных программ. Об этом он написал в среду, 21 июля, в своем Telegram-канале.

- Мне было давно, с 2018 года, известно, один из моих телефонных номеров включили в перечень потенциальных целей для осуществления слежки с помощью специальных программ. Я не был удивлен этому, поскольку с 2011 года привык считать, что все используемые мной телефоны заранее скомпрометированы. Любой, кто получит доступ к моей личной информации, будет сильно разочарован, поскольку они не найдут совершенно никакой важной информации, - отметил Павел Дуров.

Напомним, накануне британская газета The Guardian, которая принимала участие в журналистском расследовании, посвященном деятельности разработчика Pegasus – израильской организации NSO Group, сообщила, что Павел Дуров мог быть среди людей, за которыми с помощью специального приложения велась слежка.