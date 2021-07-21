В Кремле заверили, что России не угрожает слежка через программу Pegasus

Глава государства использует систему специальной связи, правительственной связи, которая надежно защищена. Регулярно меры безопасности принимаются, в дополнительных мерах необходимости нет, - заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Западе новый шпионский скандал в лучших традициях Wikileaks и Эдварда Сноудена. Выяснилось — кто бы мог подумать, - что спецслужбы следят за журналистами и политиками при помощи израильской программы Pegasus. Среди целей оказался даже президент Эммануэль Макрон. Слава богу, за нашего Владимира Путина можно не бояться — его разговоры на замке.

- В целом глава государства, кабинет министров, администрация президента и другие ведомства использует систему специальной связи, правительственной связи, которая надежно защищена. Регулярно меры безопасности принимаются, в дополнительных мерах необходимости нет, - заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Расследование о программе Pegasus провела французская неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ из различных стран. Им удалось узнать, что программа Pegasus, изобретенная в Израиле, заражает телефон цели, и с ее помощью можно прослушивать разговоры или читать переписку даже в зашифрованных мессенджерах. Изначально все это использовали для слежки за террористами и преступниками.

Правительство Израиля в особых случаях дает возможность спецслужбам других стран использовать Pegasus в своих целях. Видимо, исключений со временем накопилось много, разработчик NSO Group заявляет, что сотрудничает с 60 разведывательными, полицейскими и военными организациями из 40 разных стран.

Сейчас вскрылось, что пользователи Pegasus давно уже следят не только за террористами. Авторам расследования удалось опознать тысячу человек из списка целей программы. В этой тысяче оказалось 65 руководителей предприятий, 600 политиков и правительственных чиновников, журналисты крупных западных СМИ.

Всего к Forbidden Stories попал список из 50 тысяч целей Pegasus. Известно, что это лишь часть, и слежка ведется за гораздо большим количеством людей.