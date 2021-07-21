Airbus A-320 из Москвы подал сигнал тревоги при посадке в аэропорту Перми Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский Airbus A-320, следующий из Москвы, подал сигнал тревоги при посадке в аэропорту Перми. Об этом в среду, 21 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных кругах.

В соответствии с информацией портала Flightradar24, воздушное судно с пассажирами уже успешно приземлилось в аэропорту. Самолет подал сигнал «general emergency», находясь на высоте около 2 200 метров.

- Причины, почему экипаж подал сигнал тревоги, устанавливаются, - говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажирское воздушное судно, которое выполняло рейс Москва - Пермь, совершило штатную посадку в аэропорту назначения в Перми. Самолет на несколько минут отстал от запланированного графика. С чем связан сигнал тревоги, который экипаж Airbus A-320 подал во время посадки, пока что не известно.