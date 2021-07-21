«Офицеры России» нашли оскорбление ветеранов в спектакле театра «Современник» Фото: Михаил ПАТЛИС

Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру страны и мэрию Москвы из-за спектакля «Первый хлеб» в московском театре «Современник». Общественники увидели в данном спектакле оскорбление ветеранов.

- В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Родины со стороны авторов этого спектакля, премьера которого недавно состоялась, - говорится в обращении к руководству театра председателя президиума организации Сергея Липового, которое цитирует РИА Новости в среду, 21 июля.

В письме отмечается «вызывающие удивление факты бесконтрольного и чрезмерного использования актёрами ругательств и пропаганды однополой любви». «Офицеры России» утверждают также, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини «Первого хлеба».

Общественная организация попросила рассмотреть возможность изменить постановку и проинформировать о решении по этому поводу до 23 июля – именно в этот день анонсирован очередной спектакль.