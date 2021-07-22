Главы крупнейших российских банков предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем Фото: Анастасия ОСИПОВА

Главы крупнейших банков России предупредили Центробанк о том, что предложенные ранее регулирование экосистем может привести к нарушению нормативов достаточности капитала более чем 100 банками, а также к закрытию отделений в небольших городах.

Как передает РБК, письмо подписали глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Речь идет об ужесточении регулирования так называемых иммобилизованных активов банков (вложения в недвижимость или землю, доли в непрофильных компаниях, а также другие сторонние активы, к которым можно отнести и экосистемы). Как правило, кредитные организации получают их, забирая залог у неплатежеспособных заемщиков.

Банк России предложил к 2023 году установить планку на вложение в такие активы относительно совокупного капитала. Уровень рассчитают из специальных коэффициентов и к 2025-2027 годам должен будет вписаться в сумму не более 30 процентов от капитала банка.

При невыполнении скорректированную стоимость актива станут вычитать из капитала. Как отмечается в письме, на сегодняшний день 190 из 377 банков, которые удалось проверить на соответствие нормативам, не вписываются в предлагаемые требования.

Отмечается, что превышение лимита заставит участников рынка вычесть из капитала 1,75 трлн рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств. В результате 46 банков не смогут преодолеть порог достаточности капитала Н1.0, а 66, в том числе два системно значимых, не выполнят норматив с учетом надбавок.

В письме указано, что 58 банков, большая часть из которых находится в российских регионах, потеряют более 5 процентов капитала. «В число банков, капитал которых сократится, входят преимущественно банки с развитой филиальной сетью, включая многие крупнейшие банки в своих регионах», - говорится в тексте письма.

Кроме того, с новыми условиями банкам придется стать строже к заемщикам, а также чаще идти на уничтожение предприятий, чем восстанавливать их деятельности. Как указывается в письме, подобные изменения скажутся и на кредитовании реального сектора экономики, и для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, потому что кредитные организации больше не смогут входить в капитал.