Пятеро логопедов арестованы в Гонконге за подстрекательство к мятежу из-за детской книги об овцах

Пятеро арестованы в Гонконге за подстрекательство к мятежу из-за детской книги об овцах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятеро логопедов - членов гонконгского союза, написавших серию детских книг об овцах были арестованы за подстрекательство к мятежу.

В четверг, 22 июля, полиция заявила, что двое мужчин и три женщины в возрасте от 25 до 28 «вступили в сговор с целью публикации, распространения, демонстрации или копирования крамольных публикаций».

По данным правоохранителей, группа пыталась разжечь "ненависть общественности" - и особенно детей младшего возраста - к правительству и судебной системе Гонконга и подстрекать к насилию и незаконным действиям», - говорится в заявлении полиции.

Пятеро арестованных были членами профсоюза, а средства в размере 160 000 гонконгских долларов (20 600 долларов США) были заморожены в соответствии с новым законом о национальной безопасности Китая, введенным в Гонконге в прошлом году, добавила полиция.

Источник в полиции сообщил AFP, что арестованные мужчины и женщины были членами Всеобщего союза логопедов Гонконга.

В последние месяцы профсоюз опубликовал три иллюстрированных электронных книги, в которых пытаются объяснить детям демократическое движение Гонконга. Сторонники демократии изображаются в виде овец, живущих в деревне в окружении волков.

Первая книга под названием «Стражи деревни овец» объясняет продемократические протесты, охватившие Гонконг в 2019 году.

Во второй книге «Дворники Овечьей деревни» рассказывается, как деревенские уборщики объявили забастовку, чтобы изгнать волков, которые повсюду оставляют мусор.

Во введении к книге объясняется, что это отсылка к гонконгским медицинским работникам, забастовавшим в прошлом году с целью заставить правительство закрыть границу с материковым Китаем в начале пандемии коронавируса.

Последняя книга трилогии - «12 смельчаков из овечьей деревни» - повествует о группе овец, которые покинули свою деревню на лодке из-за волков.

Подстрекательство - это закон колониальной эпохи, который до прошлого года не применялся с момента передачи Гонконга Китаю в 1997 году. За преступление в рамках этого закона грозит до двух лет лишения свободы.