Захарова отреагировала на граффити с Лавровым в Лондоне

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившиеся накануне в одном из дворов Лондона граффити в виде портрета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как отметила дипломат, подобное творчество должно оценивать Минкультуры

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее на одном из домов в британской столице появилось изображение главы МИД РФ, под которым была сделана на английском языке. Она гласит: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?».

СМИ Великобритании заявляют, что в 2008 году Лавров аналогичным образом ответил своему британскому коллеге и выразил тем самым свое отношение к конфликту между Грузией и Южной Осетией.