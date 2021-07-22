Минпросвещения: второй иностранный язык в школах России необязателен для изучения Фото: Иван ВИСЛОВ

Второй иностранный язык в школах России не является обязательным для изучения. Его вводят только по решению образовательной организации и согласованию с родителями учеников. Об этом в четверг, 22 июля, напомнил глава министерства просвещения страны Сергей Кравцов в ходе общественных слушаний по совершенствованию системы образования.

- По стандарту введение второго обязательного иностранного языка определяется самой школой с учетом мнения родителей, это тот вариант федеральных государственных образовательных стандартов, который принят в настоящее время. То есть такая возможность есть, но это происходит не в обязательном порядке, - отметил министр.

Сергей Кравцов также напомнил, что накануне министерство просвещения России приняло решение по отмене обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку. Предполагалось, что выпускники школ будут сдавать этот предмет с 2022 года, однако такого экзамена в итоге не будет.