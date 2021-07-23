Космонавты Роскосмоса с МКС пожелали удачи сборной России на Олимпиаде в Токио. ФОто: скрин видео

Космонавты госкорпорации "Роскосмос" Олег Новицкий и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) записали видеообращение к российским спортсменам, которые будут учувствовать в соревнованиях на Олимпиаде в Токио в составе сборной России.

Космонавты пожелали нашим спортсменам удачи и признались, что будут болеть за них.

Дубров в видео, которое опубликовано на сайте "Роскосмоса", отметил, что эта Олимпиада является особым испытание для всех спортсменов и в прежде всего для представителей нашей страны.

- Мы гордимся! Вы лучшие! Мы с вами! - сказали космонавты.