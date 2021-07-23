Правительство РФ проработает вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам на 2022 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России ряд министров будет заниматься проработкой поручения, согласно которому необходимо изучить вопрос о возможности включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Отмечается, что речь идет о руководителях Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ Антоне Котякове, Антоне Силуанове и Максиме Решетникове. Об этом 23 июля пишут РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

- Им дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года, - рассказал источник.