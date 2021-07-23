Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 5:38

Правительство РФ проработает вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам на 2022 год

Министрам уже дано соответствующее поручение
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правительство РФ проработает вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам на 2022 год

Правительство РФ проработает вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам на 2022 год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России ряд министров будет заниматься проработкой поручения, согласно которому необходимо изучить вопрос о возможности включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Отмечается, что речь идет о руководителях Минтруда, Минфина и Минэкономразвития РФ Антоне Котякове, Антоне Силуанове и Максиме Решетникове. Об этом 23 июля пишут РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

- Им дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года, - рассказал источник.