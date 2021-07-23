В Москве оштрафовали женщину, укусившую полицейского в МФЦ

Московский суд оштрафовал женщину, укусившую полицейского в МФЦ. Фото: скриншот видео

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей женщину, укусившую полицейского в МФЦ.

- Суд признал Муженскую виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде штрафа в 4 тыс. рублей, — говорится в сообщении суда.

Инцидент произошел 25 июня 2021 года. Женщина никак не отреагировала на просьбу сотрудников правоохранительных органов надеть маску и стала вести себя неадекватно. Полицейские попросили ее прекратить противоправные действия, однако женщина стала кричать. После этого полицейские задержали ее. По заявлению оштрафованной, во время задержания ей стало плохо, а на руках остались ушибы. Видео задержания возмутило комментаторов в Сети, так как на кадрах видно, что правоохранители пытаются заломать руки женщине.