В Калифорнии бушует "мегапожар" Фото: REUTERS

Площадь лесного пожара Dixie, который бушует в американском штате Калифорния, увеличилась до 100 тысячи акров (40,4 тысяч га), что дало ему статус мегапожара.

Как передает газета USA Today, пока взять этот пожар под контроль не удается, и огонь продолжит распространяться на север и северо-восток. Отмечается, что список эвакуационных зон вырос до нескольких десятков, однако пунктов убежища на сайте пожарных указано только два.

В Калифорнии бушует "мегапожар" Фото: REUTERS

Лесной пожар бушует в штате Орегон, где он получил название Bootleg. Однако там экстренные службы благодаря ослаблению порывов ветра смогли локализовать 40 процентов пожара, который уничтожил леса на площади, сопоставимой со штатом Род-Айленд.

Согласно последним данным, в результате волны лесных пожаров в США сгорели свыше 70 жилых домов, и более 100 других построек. Эвакуировали жителей около 2 тысяч домов, и еще 5 тысяч попадают под действие предупреждения о возможной эвакуации.

В Калифорнии бушует "мегапожар" Фото: REUTERS

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр, на сегодняшний дней в западных американских штатах зафиксированы 83 крупных пожара. Пламя охватило 553 тысяч га земли.