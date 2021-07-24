ЦИК собирается исключить кандидата в Госдуму от КПРФ Павла Грудинина из списка партии на выборы

Павел Грудинин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в Государственную думу от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы по причине непредставления ряда необходимых документов. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое собираются принять на заседании в субботу, 24 июля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Грудинина, бывшая жена кандидата от КПРФ, направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у предпринимателя есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не представил в своей декларации при подаче документов. Как сообщил ее адвокат, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в России.

В проекте ЦИК напоминают, что российский гражданин, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом, должен к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов закрыть свои счета, «прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов».

«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», - говорится в проекте.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ, а также 39 региональных парламентов.