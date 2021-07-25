Захарова опубликовала видео в поддержку атлетов из России на Олимпиаде в Токио Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

В начале видео дипломат тренируется на боксерских манекенах, после чего идет на пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы об участии российских атлетов на Олимпиаде. На вопрос о нейтральном статусе России на Играх Захарова отвечает: «Статус – ничто, самое главное – сила духа наших спортсменов, и в мире об этом знают».

В концовке видеоролика представитель российского МИД произносит «We will rock you», цитируя популярную песню группы Queen и отсылая к аббревиатуре названия российской сборной на Олимпиаде – ROC (Russian Olympic Committee).

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 июля, на Олимпиадае-2020 россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пистолета с 10 метров. Кроме того, серебро в фехтовании выиграла Инна Дериглазова.