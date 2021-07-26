Жертвами перестрелок в Сиэтле стали три человека, пятеро ранены

За три часа в городе произошло несколько не связанных между собой инцидентов со стрельбой Фото: REUTERS

В воскресенье, 25 июля, в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) произошло несколько не связанных между собой инцидентов со стрельбой, в результате погибли не менее трех человек, еще пятеро получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Городская полиция сообщает, что выстрелы слышали в разных районах Сиэтла, причем все инциденты случились в течение трех часов. Сначала стражи порядка прибыли по вызову в бар, где им пришлось разнимать драку, рядом с заведением раздалась стрельба. Полицейские обнаружили раненого мужчину. Пострадавшему была оказана помощь, однако через некоторое время он скончался.

Около полудня сотрудники полиции обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями рядом с парком. Один из них скончался на месте, второй – в больнице. Кроме того, были госпитализированы еще трое раненых в том же районе.

Позже в одну из больниц Сиэтла сами пришли еще двое с огнестрельными ранениями – мужчина и женщина. Пострадавшая сообщила, что в нее стреляли на улице, а молодой человек рассказал, что получил ранение в парке после баскетбольного матча, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в США зафиксировали очередной «рекорд» – максимальное количество инцидентов со стрельбой за неделю. С 17 по 23 июля в стране произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия, в результате всего за семь дней были убиты 430 человек, получили ранения 1 007.