В США зафиксировали максимальное количество случаев стрельбы за неделю

Случаи с применением огнестрельного оружия в США – не редкость Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах зафиксировали очередной «рекорд» – максимальное количество инцидентов со стрельбой. С 17 по 23 июля, по подсчетам телеканала NBC News и организации Gun Violence Archive в стране произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия, в результате всего за семь дней были убиты 430 человек, получили ранения 1 007.

Отмечается, что в прошлом 2020 году от огнестрельных ранений скончались 43 тысячи граждан США, а число погибших из-за «стрелков» в разных штатах за первое полугодие этого года превысило 23 тысячи, причем более 800 из них – подростки моложе 18 лет.

Сайт kp.ru неоднократно писал о случаях стрельбы в США. Так, жертвами перестрелки в Калифорнии 24 июля стали два человека, еще четверо получили ранения. В конце мая в этом же штате в результате стрельбы погибли восемь американцев.

Напомним, ранее глава Белого дома Джо Байден назвал насилие с применением оружия в стране «эпидемией» и объявил о ряде мер, направленных на усиление контроля за оружием в Америке.