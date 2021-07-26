Россияне стали чаще разводиться в 2021 году Фото: Shutterstock

В России растет число разводов, с мая по май 2021 года зафиксирован рекордный показатель за последние семь лет – было зарегистрировано 251,9 тыс. случаев расторжения брака. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводятся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Регионы, где разводятся активнее:

Ингушетия - 383 развода, в 3,5 раза чаще,

Чечня - 900 разводов, в 2,7 раза чаще,

Дагестан - 2,5 тыс. разводов, в 2,1 раза чаще,

Карачаево-Черкесия – 750 разводов, в 2 раза чаще,

Северная Осетия - 1000 разводов, в 2 раза чаще.

Несмотря на то что в целом россияне заключали браки чаще (267,5 тыс.), чем расторгали, в половине регионов разводы превзошли браки по количеству.

Эксперты связывают рост статистики с последствиями самоизоляции. Многие не могли своевременно оформить развод из-за ограничений и поэтому с ослаблением режима поспешили в ЗАГСы и МФЦ, что спровоцировало всплеск.

- Любые катаклизмы — это всегда проверка семьи на прочность. Кто-то понял расценил пандемию как возможность укрепить брак, поняли, что в семье жить легче. А кто-то наоборот осознали, что ранее сохраняли брак только потому, что было разнообразие и возможность переключиться на работу и друзей. Эти пары как раз решили расторгнуть отношения, - говорит «известиям»семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее психолог рассказал, как развод родителей может негативно сказаться на детской психике. Эксперт советует не выяснять отношений перед детьми и стараться оградить их от негатива. При этом не стоит отмахиваться от ребенка, если он хочет поговорить и выяснить, что происходит вокруг. Ведь дети так же чувствуют напряженные отношения, сообщает ФАН.