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Экономика26 июля 2021 19:24

Правительство направит более десяти миллиардов рублей на переобучение безработных в 2021 году

В этом году запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 168,8 тысячи россиян
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство направит более десяти миллиардов рублей на переобучение безработных в 2021 году

Правительство направит более десяти миллиардов рублей на переобучение безработных в 2021 году

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России в текущем 2021 году направит более десяти миллиардов рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. Об этом в понедельник, 26 июля, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Такое решение было принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

- В текущем году запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 168,8 тысячи россиян, на данные цели из бюджета страны предусмотрено свыше десяти миллиардов рублей, - говорится в сообщении.

Мероприятия по обучению безработных предусмотрены в рамках проекта «Демография». На сегодняшний день в России поступило примерно 100 тысяч заявок на обучение, а к самому обучению уже приступило более 16 тысяч жителей государства.