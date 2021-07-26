Правительство направит более десяти миллиардов рублей на переобучение безработных в 2021 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России в текущем 2021 году направит более десяти миллиардов рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. Об этом в понедельник, 26 июля, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Такое решение было принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

- В текущем году запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 168,8 тысячи россиян, на данные цели из бюджета страны предусмотрено свыше десяти миллиардов рублей, - говорится в сообщении.

Мероприятия по обучению безработных предусмотрены в рамках проекта «Демография». На сегодняшний день в России поступило примерно 100 тысяч заявок на обучение, а к самому обучению уже приступило более 16 тысяч жителей государства.