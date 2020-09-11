Я бы в безработные пошел: Почему на биржах труда невиданный ажиотаж

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ ВАКАНСИИ УЧИТЕЛЯ ТРУДА И АНГЛИЙСКОГО — А ВЕДЬ Я МУЗЫКАНТ»

Аркадий — саксофонист, преподает в частной музыкальной школе. Точнее, преподавал, поскольку сейчас он уже полгода как официальный безработный.

- В марте из-за пандемии резко сократился приток учеников, нас всех отправили в неоплачиваемый отпуск, а школа временно закрылась, - рассказал музыкант «КП». - А потом выступил Путин, рассказал, какие выплаты положены тем, кто потерял работу из-за пандемии, и я понял, что уйти в отпуск было не самым правильным решением. Тем более, что тем безработным, у кого есть дети, пообещали дополнительные субсидии.

Дело кончилось тем, что директор школы, добрый человек, вошел в положение и задним числом оформил своим сотрудникам увольнение по собственному желанию. После этого они могли спокойно записаться в официальные безработные.

- Я зарегистрировался на сайте госуслуг — послал фото паспорта, трудовой книжки, дипломов, справки НДФЛ за 2020 и 2019 годы, причем, надо было сделать снимки на фоне своего лица. И прямо на следующий же день мне написала инспектор территориального отделения Центра занятости населения — все получено, ждите ответа. Спросила, есть ли у меня карта «Мир», чтобы на нее перечислять пособия. У меня другая система — ну, ничего страшного, говорит, напишите реквизиты. И через две недели мне пришло уведомление о признании меня безработным.

Первые три месяца наш собеседник получал по 19500 рублей (это вместе с «детскими» для безработных), и должен был отмечаться 2 раза в месяц.

- Делалось это так, — пояснил Аркадий. - На сайте центра занятости «Моя работа» мне были видны вакансии, соответствующие моей квалификации. Делал скриншот этих объявлений и отсылал инспектору с пояснением, почему я не могу ими воспользоваться. Потому что в предложенных вакансиях требовались преподаватели иностранных языков и труда, а я музыкант. А товарищу, он живет в Медведково, предложили работу в Южном Бутово — два часа добираться. Тоже отказался.

Следующие три месяца наш собеседник получал уже по 4500 рублей (это повышенное пособие) и отмечаться надо было раз в месяц. А затем его пособие составит стандартный минимум - 1500 рублей в месяц.

Каких-то конкретных предложений работы от службы занятости ему так и не поступило. Прожить на 4500 рублей невозможно, поэтому Аркадий подрабатывает. Но это секрет. Потому что если служба занятости узнает, то лишит его и этого мизерного пособия.

«ПОЛОВИНА ОФИЦИАЛЬНЫХ БЕЗРАБОТНЫХ НЕ ИМЕЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

- Признание граждан безработными и назначение им пособий осуществляется центрами занятости по месту постоянной регистрации, - сообщили «КП» в Минтруде. - Не обязательно лично посещать центр, можно подать заявление через порталы «Госуслуги» или «Работа в России», который является одной из крупнейших баз вакансий в стране. Он насчитывает почти 1,5 млн рабочих мест. Искать работу через этот портал можно и самостоятельно.

Там же подробно расписан и размер пособия по безработице в зависимости от стажа и рода занятий. Пособие назначается на 11-й день после подачи заявления. За это время проверяется информация о претенденте, центр занятости подбирает подходящие вакансии, размещает у себя резюме — мало ли, вдруг работодатель заглянет. Если за эти дни человека не удалось трудоустроить — ему назначают пособие.

В течение всего срока, пока безработный находится на учете в центре занятости, ему в личный кабинет приходят предложения. Причем те, кто не имеют квалификации и впервые ищут работу, могут лишь раз отказаться от предложенной работы или обучения. А вот при втором отказе они рискуют лишиться выплат. При этом их резюме удаляться не будет.

Характерная черта нашей безработицы — обилие неквалифицированной рабочей силы, признают специалисты. Люди не готовы выполнять обязанности, требующие мало-мальской подготовки.

- Половина зарегистрированных в службе занятости не имеют профессионального образования, - сообщили «КП» в Минтруде.

Обучением и переобучением тех, кто потерял работу, занимается российское отделение международного некоммерческого движения Ворлдскиллз. Действует эта бесплатная программа до конца 2020 г. Ее участниками могут стать 110 тыс. человек.

И еще — не надо иллюзий. Никто не гарантирует, что после переобучения или просто по направлению центра занятости безработный получит теплое местечко. Работодатель не обязан этого делать, подчеркнули в Минтруде. Но то, что с новыми знаниями и умениями у человека становится больше шансов получить достойное место — факт бесспорный. Да и профессий с достойной оплатой «Работа в России» может предложить немало. В отдельный раздел, кстати, там выделены компании, готовые оказать подходящему кандидату помощь при переезде. Открывает список вакансия командира Ан-24 на Чукотке. 208 тысяч в месяц — есть желающие?

Кстати

ЧТО ЕЩЕ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

Социальный контракт. Это специальный договор, по которому безработному малоимущему гражданину (или малоимущей семье, где есть безработный) обеспечивается помощь в прохождении профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, а также финансовую поддержку в период обучения. Размер выплат определяется в зависимости от региона и от того, на что собираются потратить деньги их счастливый получатель. Если просто на «поддержание штанов», то это примерно на уровне прожиточного минимума в регионе. Если же малоимущий безработный решит заняться бизнесом и сможет убедить местные власти, что его идея жизнеспособна, что сумма увеличивается в разы и может достичь 100-250 тыс руб.

Сейчас проект работает в 21 регионе, а со следующего года начнет действовать по всей стране.

Общественные работы. Направления самые разные - от помощи госучреждениям в ведении архива до ландшафтного дизайна городского пространства, от ухода за пожилыми гражданами до участия в сельскохозяйственных работах, сообщили в Минтруде.

Участие в таких работах добровольное. Те, кто подрядился, дополнительно к пособию получают минимальный размер оплаты труда по региону. Продолжительность общественных работ – 3 месяца.

КОМПЕТЕНТНО

«Люди должны иметь право встать на учет не только по месту прописки»

Эксперт раскритиковал действующие правила борьбы с безработицей

- Службы занятости не выполняют в полной мере тех задач, которые на них возложены - как можно быстрее найти рабочее место, соответствующее квалификации и обоснованным зарплатным ожиданиям работника, - считает проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Мне непонятно, почему человек обязан регистрироваться по месту проживания. Если житель Дальнего Востока приехал работать в Москву, потерял здесь работу и хочет здесь же воспользоваться услугами службы занятости, то он не сможет это сделать — он должен будет отправиться к себе домой и там приходить отмечаться. Мы, вроде бы, ратуем за мобильность трудовых ресурсов, но о какой мобильности можно говорить, когда службы занятости замыкают его на своем регионе и не предоставляют работы даже там, куда он сам уже выехал.

Еще одно положение, с которым не согласен эксперт, - то, что самозанятые и индивидуальные предприниматели не имеют права зарегистрироваться в качестве безработных.

- Для этого они должны сняться с учета как предприниматели — но зачем? - недоумевает Сафонов. - А если его ИП через неделю заработает, найдутся заказчики, клиенты — ему заново проходить регистрацию? Зачем ему обрубать концы? Если есть опасения, что начнет зарабатывать — можно проконтролировать это через налоговую службу. Получается, что службы занятости, задача которых — вернуть человека на рынок труда, для некоторых категорий населения, наоборот, становится дополнительные препятствием.

ПОЧЕМУ НЕ ЛОВЯТ ФИКТИВНЫХ БЕЗРАБОТНЫХ

Далеко не все, кто обращаются за пособием, не имеют других источников дохода. После того, как нижнюю планку выплаты подняли с 1500 до 4500 руб. (хотя в некоторых случаях безработному могут выплачивать и 1500 руб), желающих получать лишние несколько тысяч прибавилось. Как вычислять таких ловкачей?

Информацию о том, что безработный на самом деле работает, службы занятости получают от Пенсионного фонда или Федеральной налоговой службы. А вот если у человека зарплата в конверте, этого никак не узнать.

- Сколько по стране таких фиктивных безработных, точно сказать сложно, хотя полагаю, что немало, - сказал «КП» Александр Сафонов. - Однако организовывать структуру, которая бы их вылавливала и лишала пособия, считаю нецелесообразным — на финансирование такого розыска будет потрачено больше денег, чем он сможет вернуть в бюджет. Эту задачу должна выполнять электронная система, которая будет сопоставлять данные служб занятости и ФНС. Но сейчас должного контроля за доходами и расходами населения нет.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИИ

- Специалисты в сфере образования и ухода за детьми - спрос на этих специалистов выше, чем до пандемии.

- Есть тенденция к росту спроса на медработников.

- Квалифицированные рабочие в сфере транспорта, строительства и промышленности.

- Массовые профессии - продавец, водитель, курьер, разнорабочий.

- Самая высокооплачиваемая вакансия для безработного - электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда - 660 тыс. руб. (Чукотский автономный округ)

СПРАВКА «КП»

Повышенный максимальный размер пособия по безработице на период ликвидации последствий пандемии 12130 руб. Действует до конца 2020 г.

Повышенный минимальный размер пособия 4500 руб. До 1 октября 2020 г.

Стандартный максимальный размер пособия 8000 руб.

Стандартный минимальный 1500 руб.

БЕЗРАБОТИЦА В ЦИФРАХ

За первое полугодие 2020 г. в органы службы занятости обратилось 3,8 млн человек, трудоустроились около 30%.

Доля городского населения 72%

Не имеют профессионального образования - 51%

Численность официально зарегистрированных безработных 3,63 млн чел. (на 31 августа).

Прогноз на конец 2020 года - 5,5-6 млн безработных.

ТОП-5 САМЫХ БЕЗРАБОТНЫХ...

… И ТОП-5 САМЫХ ЗАНЯТЫХ РЕГИОНОВ

ВСЯ РОССИЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство ввело новые выплаты на детей: безработные родители получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка

Деньги выплатят 2,8 миллионам россиян (подробности)