В Турции выявили максимальное с 9 мая 2021 число случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории Турции врачи зафиксировали 15 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это стало самым высоким суточным показателем для республики с 9 мая текущего 2021 года. Об этом в понедельник, 26 июля, говорится в сообщении турецкого министерства здравоохранения.

- За последние сутки в Турции провели 224 198 тестов на наличие коронавирусной инфекции, выявлен 15 191 новый зараженный. От коронавируса умерли еще 63 жителя страны. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 5,514 миллиона человек, - говорится в сообщении ведомства.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня представители турецкого посольства в Москве заявили, что Турция не планируют вводить новые ограничения или ужесточать эпидемиологические меры для российских туристов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В посольстве сообщили также, что республика успешно справляется с вызовами эпидемии.