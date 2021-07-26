Посольство: Турция не планирует ужесточать меры для российских туристов

Турция не планирует ужесточать меры для российских туристов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемические меры для россиян. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Турции в Москве.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве опровергли информацию о возможном ужесточении мер в республике по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости ковидом в стране, которая ранее в статье турецкого инфекциониста.

"Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - указали в посольстве.

Также отмечается, что республика успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам.