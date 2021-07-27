Путин: Восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством во вторник, 27 июля, заявил, что восстановление экономики продолжается высокими темпами, но это так же связано с инфляционными рисками.

"Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками", - сказал глава государства во вторник, 27 июля, на совещании по социально-экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что на всей мировой экономике сказывается эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в США. Инфляция в этой стране превысил 5% при целевом показателе около 2%, США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%.

Президент отметил, что это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике.