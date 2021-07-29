Счетная палата уличила Росавтодор в трате миллиардов на "написание документов"

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средства на "написание документов".

Именно эта сумма была освоена под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), говорится в отчете Счетной палаты.

- В период 2014–2020 годов Росавтодору на проведение НИОКР было выделено 3 625,4 миллиона рублей (в среднем в год около 517,9 миллиона рублей). Однако весь объем средств был направлен исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов, – сообщили в ведомстве.