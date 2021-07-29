Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев опасается лечиться в больнице

Устроивший стрельбу по школьникам в Казани, обвиняемый в массовом убийстве людей Ильназ Галявиев, признанный в Центре Сербского невменяемым, ещё не видел заключение судебно-психиатрической экспертизы. Об этом заявила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

- Галявиев рассказал, что доктора ему говорили, что он невменяем, но официального заключения он не видел, - рассказала правозащитница РИА Новости.

Меркачева также добавила, что юноша признался, что боится проходить лечение, в случае необходимости, в казанской больнице. Это связано с тем, что расстрелявший школьников Галявиев боится мести.