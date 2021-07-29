Депутат Рады: Зеленский принимает участие в плане по уничтожению Украины

Владимира Зеленского обвинили в участии в плане по уничтожению Украины Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Бурмич считает, что украинский лидер Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению страны.

По мнению парламентария, план появился еще до президентства Зеленского, а реализовывать его начали с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого украинский лидер говорил еще два года назад.

- Он (Медведчук) может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное — уничтожить Украину как страну, — заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива предположил, что предстоящей осенью на Украине может начаться политический кризис. По его мнению, в результате такого развития событий, возможно, может произойти свержение действующего президента страны Владимира Зеленского. Так украинский депутат отреагировал на массовость крестного хода в центре Киева, которой был организован во вторник, 27 июля, Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси. Кива считает состоявшееся в столице событие "репетицией" возможных уличных протестов.