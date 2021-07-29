США обеспокоены соглашением о поставках российских С-400 в Индию

Соединенные Штаты обеспокоены соглашением о поставках российских С-400 в Индию Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность соглашением России и Индии о поставках российских зенитно-ракетных систем С-400.

- У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы, — сообщил Блинкен в интервью газете Times of India.

Напомним, в 2016 году в результате встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди было подписано соглашение о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и других средств авианападения. Эти комплексы используются для обороны военной базы РФ в Сирии.