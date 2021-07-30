Полиция спасла от суда Линча предполагаемого виновника пожаров в Турции

Полиция задержала предполагаемого виновника пожаров в Турции Фото: REUTERS

В турецком городе Манавгат местные правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника пожаров в стране. При этом полиции пришлось спасать мужчину от суда Линча.

Сообщается, что его заметили во время разжигания огня и передали полиции. Местные СМИ также информировали, что в разных районах страны задержаны и другие поджигатели.

Турецкие пользователи социальных сетей считают, что задержанные могут быть связаны с Рабочей партией Курдистана, считающейся в стране террористической. Официального заявления властей пока не было.

Ранее глава турецкого министерства сельского и лесного хозяйства сообщал, что из-за лесных пожаров в курортных районах Турции пострадало более 180 человек. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания около больших курортных городов. Из-за того, что огонь подобрался вплотную к зданиям, из отелей в Мармарисе эвакуировали отдыхающих. По последним данным, число погибших из-за пожаров увеличилось до четырех человек.