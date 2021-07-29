Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до четырех Фото: Instagram.com

Число погибших из-за масштабных лесных пожаров на территории Турции увеличилось до четырех. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил глава турецкого министерства сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

- К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Трагедия произошла из-за пожара в районе Мармариса, - цитирует слова министра местный телевизионный канал TRT.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня днем глава турецкого министерства сельского и лесного хозяйства говорил, что из-за лесных пожаров в курортных районах Турции пострадало более 180 человек. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания около больших курортных городов. Из-за того, что огонь подобрался вплотную к зданиям, из отелей в Мармарисе эвакуировали отдыхающих.

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