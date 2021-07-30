При стрельбе в Берлине ранили четырех человек Фото: REUTERS

Во время стрельбы в Берлине были ранены четыре человека. Инцидент произошел в пятницу, 30 июля, в районе Веддинг

В настоящее время место преступления оцеплено, полиция проводит масштабную операцию. Среди пострадавших - трое мужчин и одна женщина. Им была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу, пишет Berliner Zeitung.

В июне 2021 в результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп погибли два человека - мужчина и женщина.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Соединенных Штатах зафиксировали максимальное количество инцидентов со стрельбой за неделю. С 17 по 23 июля, по подсчетам телеканала NBC News и организации Gun Violence Archive, в стране произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия, в результате всего за семь дней были убиты 430 человек, а получили ранения более тысячи.