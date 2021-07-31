Захарова призвала Францию "верить собственным глазам" при оценке проявлений неонацизма на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Францию "верить собственным глазам" при оценке проявлений неонацизма на Украине. Так она прокомментировала ответ МИД Франции на запрос сенатора Натали Гуле, направленный ею после посещения Киева.

Дипломат считает абсурдным тезис министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает, что неонацизма на Украине нет. Она отметила, что часть ответа политика вызывает шок и смех.

"Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем (имеется в виду приход к власти по итогам выборов в Германии 1930-х годов Национал-социалистической рабочей партии (Адольфа Гитлера - прим. ред.). Тот самый, который потом завоевал пол-Франции - об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма - при нем был обыкновенный нацизм", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в ХХ веке народный избранник убил миллионы людей, и если бы его не остановил советский солдат, то вся Европа, Азия, Африка были бы порабощены.

Захарова призвала официальный Париж верить своим глазам. Она подчеркнула, что при попустительстве Запада Украина превратилась "в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи". По мнению Захаровой ответ французского МИД должен возмутить местных законодателей.

"Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом это в порядке вещей: все в Европе так делают", - пишет Захарова.

Дипломат подчеркнула, что вопрос при данной ситуации возникает к Европе, "для которой неонацизм, выходит, не является угрозой". Захарова считает, что такие вопросы следует разбирать на уровне ОБСЕ.